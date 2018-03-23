Региональные власти Франции назвали захват заложников в Требе терактом

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Префектура французского района, где сегодня неизвестный захватил заложников, расценивает случившееся как теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за инцидент с захватом заложников на юге Франции.

Ранее стало известно, что захвативший заложников в супермаркете города Треб (юг Франции) мужчина заявил о своей приверженности группировке ИГ. При захвате заложников погибли два человека.

По данным телеканала BFM, в супермаркете были слышны выстрелы. За час до захвата в расположенном поблизости городе Каркассон неизвестный попытался на автомашине совершить наезд на группу из четырех полицейских. После этого открыл по ним огонь. По предварительным данным, как минимум один из стражей порядка получил пулевое ранение. Ряд источников сообщили телеканалу BFM, что именно этот человек затем переместился в город Треб и совершил в супермаркете захват заложников.

Согласно первым данным, преступник ведет себя крайне агрессивно. В заложниках может находиться большая группа людей. Преступник отказывается вести переговоры с полицией. К месту происшествия переброшены значительные силы полиции, идет подготовка к операции по освобождению захваченных людей.-0-