Республика Корея и КНДР не будут проводить переговоры на высшем уровне накануне саммита

24 апреля, Сеул /БЕЛТА-Ренхап/. Республика Корея и КНДР не будут проводить дополнительные двусторонние переговоры на высшем уровне в преддверии межкорейского саммита. Об этом стороны договорились сегодня.
Официальные лица также сообщают, что в случае возникновения потребности в дополнительных консультациях в рамках подготовки к саммиту, они могут состояться в среду 25 апреля во время репетиции церемонии встречи глав государств.
Ранее уже прошел ряд встреч по подготовке и обсуждению вопросов, связанных с межкорейским саммитом.-0-
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