Республика Корея и КНДР не будут проводить переговоры на высшем уровне накануне саммита

24 апреля, Сеул /БЕЛТА-Ренхап/. Республика Корея и КНДР не будут проводить дополнительные двусторонние переговоры на высшем уровне в преддверии межкорейского саммита. Об этом стороны договорились сегодня.

Официальные лица также сообщают, что в случае возникновения потребности в дополнительных консультациях в рамках подготовки к саммиту, они могут состояться в среду 25 апреля во время репетиции церемонии встречи глав государств.

Ранее уже прошел ряд встреч по подготовке и обсуждению вопросов, связанных с межкорейским саммитом.-0-