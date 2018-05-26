Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
26 мая 2018, Сб
+17°C
Ясно EUR 2.3398
USD 2.0017
RUB 3.2467
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко призывает средние и малые страны не играть роль статистов в мировой политике
Президент
Проекты разработанных в развитие декрета №7 нормативно-правовых актов внесены в Совмин
Экономика
Нововведения в ЦТ коснутся вступительной кампании 2019 года - Карпенко
Общество
РЕПОРТАЖ: Как живет и развивается лучшая школа Минска
Регионы
Чего хотят сельчане. Как нормы действующего законодательства могут изменить розничную торговлю в деревнях и поселках
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
"Фотобомба из прошлого": Галкин показал фото его родителей с Аллой Пугачевой
22:57 Калейдоскоп
Большинство ирландцев проголосовало на референдуме за легализацию абортов
22:26 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Ботаническом саду проходят модные показы Национальной школы красоты
21:53 Общество
Румынские молодожены с размахом отметили в Испании свадьбу и не заплатили за ресторан
21:34 В мире
Ники Минаж заявила, что встречается с Эминемом
20:48 Калейдоскоп
В Египте принято решение на месяц заблокировать видеохостинг YouTube
20:22 В мире
Матильда Шнурова прокомментировала развод с супругом
19:51 Калейдоскоп
В Третьяковской галерее закрыли завл, в котором выставлялась поврежденная картина Репина
19:29 Культура
Меган Маркл пройдет курс герцогини
18:41 Калейдоскоп
Белорусские волейболистки потерпели первое поражение в Евролиге-2018
18:22 Спорт
Автобус столкнулся с фурой в Гомеле
17:55 Происшествия
Собянин намерен снова баллотироваться на выборах мэра Москвы
17:36 В мире
Праздник мороженого устроят ко Дню защиты детей в Минском зоопарке
17:11 Регионы
В ДТП с автобусом в Уганде погибли 48 человек
16:59 В мире
Фестиваль христианских культур "Траецкi фэст" пройдет в Минске 27 мая
16:43 Регионы
Проекты разработанных в развитие декрета №7 нормативно-правовых актов внесены в Совмин
16:15 Экономика
Светлана Аникей: "Не нужно зацикливаться на разочарованиях"
16:15 Культура
Колумбия станет первым партнером НАТО в Латинской Америке
16:05 В мире
Умер болгарский художник и иконописец Светлин Русев
15:45 Культура
В Могилеве наградили победителей финала фестиваля "Арт-вакацыі - 2018"
15:42 Регионы
Все новости
Сюжеты
Детский отдых Детский отдых
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
События в Украине События в Украине
Год малой родины Год малой родины
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Румынские молодожены с размахом отметили в Испании свадьбу и не заплатили за ресторан

В мире 26.05.2018 | 21:34
Фото из архива
Фото из архива

В испанском муниципалитете Виверо молодожены с размахом сыграли свадьбу в одном из местных ресторанов, пригласив около двухсот человек, но так и не заплатили заведению, сообщают информагентства.

Свадьбу отмечали румынские цыгане. Для заведения ничего не предвещало неприятностей – заказчики заплатили залог в размере полутора тысяч евро, предоставили документы, подписали контракт и дали свои контактные номера. Специально ради этого события в Испанию на частном самолете прилетел известный румынский певец Николае Гуцэ, а платье невесты было усыпано кристаллами Swarovski. Меню для румынских гостей было составлено также на высочайшем уровне.

Хозяева ресторана предоставили молодоженам счет на сумму около восьми тысяч евро. Однако в тот момент владельцам заведения сказали, что свадьбу оплачивает отец невесты, а он пока "не в состоянии". Румыны обещали заплатить на следующий день, но связаться ни с кем на протяжении нескольких дней не удавалось. Вскоре владельцы дозвонились до супруги брата жениха. Она поведала им историю о том, что ее муж попал в аварию, а сейчас улетел в Румынию за деньгами, просила еще немного подождать.

Владельцы ресторана обратились с заявлением в полицию, но пока даже сотрудникам правоохранительных органов не удается установить место нахождения молодоженов или их близких родственников.

﻿
Теги
Испания, мошенничество, Румыния
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3398 BYN 2.341 BYN 2.347 BYN
USD
2.0017 BYN 2.001 BYN 2.003 BYN
RUB
3.2467 BYN 3.235 BYN 3.245 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Подрыв моста в Житковичах
Все видео

Фотоновости

В Бресте прошел мотопарад
Все фото

Инфографика

Собираем ребенка в лагерь Медицинская справка о состоянии здоровья. Одежда и обувь: спортивный костюм и спортивная обувь, одежда для повседневной носки - 2 комплекта, солнцезащитный головной убор, нарядная одежда для вечеров отдыха и дискотек, 3-4 рубашки или футболки с длинными рукавами.
Вся инфографика
Президент
Торжественное собрание Лукашенко: белорусские пограничники обеспечивают надежную преграду современным угрозам на границе
Лукашенко поздравил управляющего делами Президента Виктора Шеймана с 60-летием
Лукашенко: Беларусь искренне рада достижениям современной Грузии и всегда готова оказать поддержку
Политика
Ван Цишань. Фото Синьхуа - БЕЛТА Зампредседателя КНР Ван Цишань посетит Беларусь с официальным визитом 27-29 мая
Главы правительств стран СНГ планируют рассмотреть 14 проектов документов на саммите в Душанбе
Зендер: "Восточное партнерство" - инструмент поддержки стран этой инициативы
Экономика
Фото из архива В Беларуси созданы все условия для развития инноваций и инвестиций - Семашко
Проекты разработанных в развитие декрета №7 нормативно-правовых актов внесены в Совмин
Новый резидент СЭЗ "Минск" организует производство аккумуляторов
Происшествия
Фото Могилевского областного управления МЧС Граждане России и Молдовы пострадали в ДТП с лосем в Быховском районе, один человек погиб
Автобус столкнулся с фурой в Гомеле
В Минской области три человека пострадали от вспышки паров горючих жидкостей
Общество
Главный приз 70-го тура игры "Удача в придачу!" разыграют солисты белорусской группы DaVinci - Денис Дудинский и Катерина Раецкая День удачи – 29 мая! Денис Дудинский и Катерина Раецкая разыграют 50-ю квартиру от "Евроопт", также на кону три "Джили Атлас"!
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Ботаническом саду проходят модные показы Национальной школы красоты
Нововведения в ЦТ коснутся вступительной кампании 2019 года - Карпенко
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте прошел мотопарад
Куда сходить в Минске в выходные: день открытых дверей на МТЗ, новое представление в цирке и Belarus Art Week
Праздник мороженого устроят ко Дню защиты детей в Минском зоопарке
Спорт
Дмитрий Набоков. Фото из архива БФЛА Легкоатлет Дмитрий Набоков установил новый рекорд Беларуси в прыжках в высоту, предыдущий держался 25 лет
Белорусские волейболистки потерпели первое поражение в Евролиге-2018
"Лидсельмаш" повел в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу
Технологии
Фото из архива Беларусь, Россия и Казахстан договорились совместно производить космические спутники
В Китае изобрели материал, способный очищать воду под воздействием света
Honda разработала 320-сильный пикап на базе хэтчбека Honda Civic Type R
Культура
РЕПОРТАЖ: Большой юбилей Большого театра
В Третьяковской галерее закрыли завл, в котором выставлялась поврежденная картина Репина
Светлана Аникей: "Не нужно зацикливаться на разочарованиях"
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 28 мая по 3 июня
"Фотобомба из прошлого": Галкин показал фото его родителей с Аллой Пугачевой
Ники Минаж заявила, что встречается с Эминемом
Все круглые столы
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анастасия Веремеенко,
Александр Дубковский,
Владимир Яновский,
Игорь Усов 29 мая, 14:00 Лучшая баскетболистка Беларуси станет лицом бренда "Косвик" Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков 17 мая WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси
Газета 7 дней
Семь Я и любовь
Каникулы "строгого режима"
Жемчужина экономического пояса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия