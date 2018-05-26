Румынские молодожены с размахом отметили в Испании свадьбу и не заплатили за ресторан

В испанском муниципалитете Виверо молодожены с размахом сыграли свадьбу в одном из местных ресторанов, пригласив около двухсот человек, но так и не заплатили заведению, сообщают информагентства.

Свадьбу отмечали румынские цыгане. Для заведения ничего не предвещало неприятностей – заказчики заплатили залог в размере полутора тысяч евро, предоставили документы, подписали контракт и дали свои контактные номера. Специально ради этого события в Испанию на частном самолете прилетел известный румынский певец Николае Гуцэ, а платье невесты было усыпано кристаллами Swarovski. Меню для румынских гостей было составлено также на высочайшем уровне.

Хозяева ресторана предоставили молодоженам счет на сумму около восьми тысяч евро. Однако в тот момент владельцам заведения сказали, что свадьбу оплачивает отец невесты, а он пока "не в состоянии". Румыны обещали заплатить на следующий день, но связаться ни с кем на протяжении нескольких дней не удавалось. Вскоре владельцы дозвонились до супруги брата жениха. Она поведала им историю о том, что ее муж попал в аварию, а сейчас улетел в Румынию за деньгами, просила еще немного подождать.

Владельцы ресторана обратились с заявлением в полицию, но пока даже сотрудникам правоохранительных органов не удается установить место нахождения молодоженов или их близких родственников.