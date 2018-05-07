Самым молодым украинским миллионером стал ребенок семи лет

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семилетний житель города Черкассы стал самым молодым миллионером в стране по данным государственной фискальной службы Украины, сообщает ТАСС.

В 2017 году маленький миллионер получил доходы, превышающие 1 млн гривен (примерно $38 тыс.).

Представители государственной фискальной службы Украины также сообщили, что старший миллионер проживает в Киеве. Его возраст - 99 лет.

По данным ведомства, большинству миллионеров (2270 человек) исполнилось 45 лет. При этом почти 44% от общего числа миллионеров проживают в Киеве.-0-