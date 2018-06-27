Сейм Польши отменил уголовную ответственность за обвинения поляков в холокосте

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нижняя палата парламента (Сейм) Польши сегодня приняла поправки к закону, который ранее вводил уголовное наказание за публичное обвинение польской нации в причастности к холокосту. Об этом сообщает ТАСС.

За поправки проголосовали 288 депутатов, 25 были против, 5 воздержались.

В обновленном законе нет положений об уголовной ответственности. Ранее в документе фиксировалось наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за распространение идей о вине польского народа или государства в холокосте. Наказание было предусмотрено и за высказывания об их причастности к совершенным Третьим рейхом преступлениям. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря".

Эти спорные нормы, принятые в Польше в начале 2018 года, привели к конфликту в отношениях республики с Израилем, Украиной и США. Власти Польши в ответ на критику направили документ на рассмотрение Конституционного суда. Не дожидаясь решения Конституционного суда, с предложением пересмотреть закон сегодня выступила канцелярия премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Эта инициатива была экстренно внесена в план работы парламента и сразу же рассмотрена.-0-