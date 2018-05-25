Семь человек погибли от взрыва в Ливии

Семь человек стали жертвами взрыва во втором по величине ливийском городе Бенгази. Еще не менее десяти человек получили ранения. На оживленной улице города рядом с рестораном и гостиницей "Тибести" взорвался заминированный автомобиль. Восемь машин, которые были припаркованы рядом, полностью уничтожены взрывом.
В этом году это уже третий теракт в Бенгази.
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