Семь человек погибли от взрыва в Ливии

Семь человек стали жертвами взрыва во втором по величине ливийском городе Бенгази. Еще не менее десяти человек получили ранения. На оживленной улице города рядом с рестораном и гостиницей "Тибести" взорвался заминированный автомобиль. Восемь машин, которые были припаркованы рядом, полностью уничтожены взрывом.

В этом году это уже третий теракт в Бенгази.