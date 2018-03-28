Си Цзиньпин предложил четыре принципа развития отношений между Китаем и КНДР

28 марта, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил четыре основополагающих принципа дальнейшего развития отношений между Китаем и Северной Кореей на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Так, китайский лидер подчеркнул ключевую роль развития двусторонних отношений на высшем уровне. "Обмены на высоком уровне всегда играли важнейшую направляющую и стимулирующую роль в истории развития отношений между двумя странами", - сказал Си Цзиньпин.

"Во-вторых, необходимо полностью задействовать потенциал стратегического сотрудничества в различных областях и укреплять связь и взаимное доверие", - отметил председатель КНР.

Третьим важным пунктом в дальнейшем развитии отношений между двумя странами китайский лидер называет мирное развитие. "Социализм с китайской спецификой вошел в новую эру, также как и социализм образца КНДР провозгласил новый период в своем развитии. Китай готов совместными усилиями с КНДР соответствовать тенденциям времени, высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды, постоянно улучшать благосостояние двух народов и вносить позитивный вклад в стабильность, развитие и мирное сосуществование в регионе", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Также китайский лидер подчеркнул важность укрепления дружеских двусторонних отношений между странами. Председатель КНР отметил, что "именно активная политика в сфере молодежных обменов и межличностные, дружественные отношения помогут сохранить наследие традиций дружбы и содействовать их дальнейшему обогащению".

Ким Чен Ын находился с визитом в Китае с 25 по 28 марта. Визит лидера КНДР в Пекин стал его первым зарубежным визитом на посту главы республики.-0-