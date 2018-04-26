26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирийские правительственные войска взяли под контроль территорию Восточного Каламуна, который включает в себя несколько населенных пунктов, сообщают информагентства.

До этого территорию Восточного Каламуна контролировали около десяти исламистских группировок, среди которых "Джейш аль-Ислам". Во время операции было эвакуировано более 5 тыс. боевиков и членов их семей. Освобожденный от боевиков район будут совместно патрулировать сирийская полиция и военная полиция России, чтобы обеспечить безопасность местных жителей, рассказали журналистам сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в САР.-0-