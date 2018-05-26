Собянин намерен снова баллотироваться на выборах мэра Москвы

26 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что намерен баллотироваться на выборах главы города в сентябре 2018 года.

"Я хочу, чтобы мы вместе продолжили эту работу. Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы!" - сказал он на праздновании дня рождения проекта "Активный гражданин". "Я надеюсь, что москвичи поддержат меня", - добавил Собянин.

"Пять лет тому назад прошли выборы мэра Москвы, и москвичи дали мне возможность работать над улучшением города, чтобы он был комфортным и уютным для каждого москвича. Спасибо, москвичи, за то доверие, что вы оказали", - сказал Собянин.

Он отметил, что от решения жителей города на выборах зависит во многом "и ваша судьба, судьба нашего любимого города". "Мы с вами развернули огромные программы, проекты, которые работают над улучшением нашего города. Но они настолько масштабные, настолько огромные и трудные, что требует того, чтобы мы вместе продолжали эту работу", - обратился мэр к москвичам.

Собянин подчеркнул, что чувствует огромную ответственность за те изменения, что происходят сегодня в городе. "Я чувствую огромную ответственность за недостроенные станции метро, за стройки, которые развернулись, и за то, чтобы школы были самыми лучшими не только в стране, но и в мире", - добавил столичный градоначальник.

Собянин занимает пост мэра столицы с 2010 года - тогда он сменил Юрия Лужкова, отправленного в отставку в связи с утратой доверия главы государства. В 2013 году он был переизбран на этот пост после выборов, на которых баллотировался как самовыдвиженец. В 2001-2005 годы занимал пост губернатора Тюменской области. В 2005-2008 годы являлся руководителем администрации президента РФ.-0-