Спасенные из тайской пещеры дети встретились с журналистами

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасенные из тайской пещеры Кхао Луанг дети впервые появились на публике, сегодня состоялась их встреча с журналистами, сообщают информагентства.

Специальную пресс-конференцию решили организовать из-за большого интереса СМИ к спасенным подросткам. Дети рассказали, что во время заточения в пещере пытались выбраться самостоятельно, однако эти попытки успехом не увенчались. Когда их обнаружили дайверы, никто из детей не вызвался выйти первым - они объяснили это тем, что являются одной командой и хотят спастись вместе.

Отдельно спасенные поблагодарили родственников погибшего водолаза - он помогал эвакуироваться из пещеры, но в его баллоне не хватило кислорода.

По мнению врачей, психологическая травма после нахождения в пещере может проявиться у детей и спустя несколько месяцев после инцидента. Поэтому важно сейчас находиться со своими семьями - это ускорит их возвращение к обычной жизни.

Информация о пропаже 12 детей из футбольной команды и их тренера появилась 23 июня. Дайверы обнаружили их в пещере 2 июля, но выходы были затопленными, выбраться самостоятельно у детей не получалось. Спасательную операцию не могли начать сразу, поскольку детей нужно было обучить подводному плаванию и преодолеть сложный путь в мутной воде. Тем не менее водолазы в три этапа смогли помочь выбраться из пещеры всем пленникам, после чего детей и тренера доставили в больницу для оценки их состояния здоровья.-0-