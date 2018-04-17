Средства ПВО Сирии сработали ночью по ошибке, удара по территории страны не было - СМИ

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирийские средства ПВО сработали в ночь на вторник 14 апреля по ошибке, удара по территории республики не было. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA, которое распространило информацию военного источника.

Ранее телеканал Al Ekhbariya сообщал, что средства ПВО сирийской армии в ночь на вторник отразили два ракетных удара, которые были нанесены по военным аэродромам Шайрат в провинции Хомс и Думейр в 50 км к северу от Дамаска.-0-