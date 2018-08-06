6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны подробности подготовки покушения на президента Венесуэлы, сообщают информагентства.

МИД Беларуси: попытка покушения на президента Венесуэлы - варварский и бесчеловечный акт терроризма "Попытка покушения 4 августа на президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, в результате которой получили ранения 7 человек, является варварским и бесчеловечным актом терроризма", - говорится в заявлении.

Покушение на Николаса Мадуро готовили полгода, заявил "РИА Новости" министр связи и информации страны Хорхе Родригес. Служба безопасности главы государства смогла не только предотвратить покушение, но и задержать нескольких исполнителей, которые сейчас рассказывают о деталях операции.

Ранее Родригес сообщил, что в атаке на президента были задействованы беспилотные аппараты со взрывчаткой. В результате взрывов ранены 7 военных. Покушение произошло во время церемонии празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии.-0-