Трамп продлил санкции против КНДР на год

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп продлил санкции против КНДР на один год, сообщают информагентства.

Соответствующий документ опубликован Белым домом.

Как сообщалось, по итогам состоявшейся 12 июня встречи в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР выразила согласие с денуклеаризацией Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Трамп обещал остановить совместные с Республикой Корея военные учения в районе Корейского полуострова. Он также заявил о том, что в перспективе хотел бы снять санкции с КНДР. "Санкции будут сняты тогда, когда мы удостоверимся, что ядерного оружия больше нет", - сказал Дональд Трамп.-0-