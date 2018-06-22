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Трамп продлил санкции против КНДР на год

В мире 22.06.2018 | 20:16
Ким Чен Ын и Дональд Трамп
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп продлил санкции против КНДР на один год, сообщают информагентства.

Соответствующий документ опубликован Белым домом.

Как сообщалось, по итогам состоявшейся 12 июня встречи в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР выразила согласие с денуклеаризацией Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Трамп обещал остановить совместные с Республикой Корея военные учения в районе Корейского полуострова. Он также заявил о том, что в перспективе хотел бы снять санкции с КНДР. "Санкции будут сняты тогда, когда мы удостоверимся, что ядерного оружия больше нет", - сказал Дональд Трамп.-0-

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Теги
КНДР, санкции, США, Трамп
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