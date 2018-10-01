Цена нефти марки Brent превысила $84 за баррель

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла сегодня на 1,54% и составила $84,13 за баррель. Об свидетельствуют данные торгов биржи, сообщает БЕЛТА.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $84 за баррель 10 ноября 2014 года.
Эксперты повышение цены связывают с предстоящим вступлением в силу санкций США против Ирана. Также значительно сократил поставки нефти в США Кувейт, который переориентировался на азиатский рынок.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.452 BYN
|2.45 BYN
|2.46 BYN
|USD
|2.1157 BYN
|2.115 BYN
|2.119 BYN
|RUB
|3.2249 BYN
|3.215 BYN
|3.225 BYN