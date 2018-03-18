ЦИК РФ подсчитал более 30% голосов на президентских выборах - лидирует Путин

18 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Центризбирком России подсчитал без малого треть голосов избирателей, проголосовавших сегодня на президентских выборах, передает корреспондент БЕЛТА.

После подсчета почти 30% бюллетеней действующий президент Владимир Путин набирает 73% голосов. На втором месте представитель КПРФ Павел Грудинин - 15%. За лидера ЛДПР Владимира Жириновского проголосовали 6,7%, за телеведущую Ксению Собчак, представляющую партию "Гражданская инициатива" - 1,3%, за лидера "Яблока" Григория Явлинского - 0,7%. Остальные претенденты - бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин и кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин получили по 0,6%.

Путин, по данным exit poll, одерживает победу в первом туре на президентских выборах в России По данным опросов на выходе из избирательных участков, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения, за Владимира Путина отдано голосов 73,9% голосов избирателей.

Согласно Конституции, президент в России избирается всенародным голосованием, срок его полномочий составляет 6 лет. Порога явки избирателей нет, выборы признаются действительными при любом количестве проголосовавших. В соответствии с законом, для победы на выборах зарегистрированному кандидату необходимо получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.-0-