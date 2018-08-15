Умер драматург и детский писатель Эдуард Успенский

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский и российский драматург, писатель и сценарист, автор детских книг о Чебурашке, "Каникул в Простоквашино" и др., телеведущий Эдуард Успенский умер вечером 14 августа на 81-м году жизни в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал MASH.
Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым писатель боролся несколько последних лет.
О времени и месте погребения пока не сообщается.
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