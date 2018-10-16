Ущерб от урагана "Майкл" для США оценили в $10 млрд

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб, который ураган "Майкл" нанес застрахованным домам и промышленным предприятиям шести американских штатов, достигает $10 млрд. Такую оценку дала в опубликованном прогнозе консультационная компания AIR Worldwide, специализирующаяся на анализе рисков, возникающих вследствие чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий. Об этом сообщает ТАСС.

Компания в своем анализе оценивала урон, нанесенный жилым домам, коммерческим и промышленным предприятиям, а также автомобилям на территории штатов Алабама, Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина, Вирджиния. Кроме того, жертвами урагана стали 18 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести.

Ураган "Майкл" достиг южного побережья США 10 октября. В тот момент ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона, после этого ураган начал ослабевать. Это наиболее мощный циклон за последние 25 лет во Флориде, он прошел через акваторию Мексиканского залива и достиг суши на северо-западе штата. Скорость ветра в его эпицентре достигала 250 км/ч. Если бы она была на 3 км/ч выше, то шторму присвоили бы самую мощную пятую категорию. Циклон принес мощные порывы ветра и проливные дожди, привел к наводнениям в нескольких районах США. Последствиями шторма стали многочисленные разрушения, затопленные пляжи и поваленные деревья. По данным CNN, без электроэнергии на Восточном побережье страны остаются свыше 250 тысяч потребителей. Ураган "Майкл" является третьим по мощности за всю историю метеонаблюдений в США.-0-