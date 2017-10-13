В 26-тысячной колонии пингвинов в Антарктиде остались в живых только двое птенцов

Издание The Daily Telegraph сообщило о массовой гибели птенцов пингвинов Адели. В колонии, состоящей из 36 тысяч особей, выжили только двое малышей.

Как полагают эксперты, массовый голод вызвало таяние ледников на Земле Адели. Взрослые особи вынуждены были искать новые источники пропитания, они удалялись от своего потомства и не успевали вернуться к нему вовремя. Из-за этого более трех десятков тысяч птенцов погибли.

Это уже не первый случай, когда в цикл пропитания пингвинов вмешивается климат. Четыре года назад колония, состоящая из 20 тыс. пар, не смогла спасти ни одного детеныша вследствие дождей, сменившихся резким похолоданием.

Комиссия о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), в состав которой входят 24 государства, в том числе и ЕС, соберется в понедельник и обсудит предложения по созданию природоохранных зон в регионе.

Отмечается, что пингвины Адели - одни из самых выносливых и удивительных животных на планете. Данный вид птиц рискует окончательно исчезнуть с лица Земли к 2060 году, если температура Мирового океана продолжит расти с той же скоростью, что и сейчас.