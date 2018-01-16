В Антверпене при обрушении дома пострадали не менее 14 человек

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших при обрушении дома в Антверпене в Бельгии выросло до 14, передают информационные агентства.
Ранее речь шла о пяти раненых. Сейчас местная полиция сообщает о как минимум 14 пострадавших, состояние одного из них оценивается как критическое.
Дом, в котором прогремел взрыв, почти полностью разрушен. Из-под завалов извлекли четверых человек, еще трое находятся под обломками.
Полиция не связывает произошедшее с терроризмом. Вероятнее всего, речь идет о взрыве бытового газа.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4374 BYN
|2.44 BYN
|2.448 BYN
|USD
|1.9955 BYN
|1.993 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.5403 BYN
|3.527 BYN
|3.537 BYN