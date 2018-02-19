В Брюсселе из-за забастовки остановлена треть городского транспорта

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Бельгии Брюсселе из-за забастовки водителей и техперсонала транспортной компании STIB остановлена треть городского транспорта, сообщает ТАСС.
В заявлении профсоюзов коммунального транспорта говорится, что забастовка проводится как протест против неприемлемой обстановки внутри компании STIB и перегрузки персонала на работе.
Сегодня утром в час пик в городе было остановлено движение по трем из четырех линий метрополитена, а также работа десятков трамваев и автобусов. Сейчас общественный транспорт работает на 65-70%.-0-
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