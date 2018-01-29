В Бурятии выписали из больницы пострадавшего при нападении на школу ребенка

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один ребенок, пострадавший при нападении на школу в Улан-Удэ, выписан из больницы, сообщает РИА-новости со ссылкой на центр медицины катастроф Бурятии.

"Одного ребенка выписали. Трое находятся в удовлетворительном состоянии. Возможно, новая информация появится после обхода. Одна девочка по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии, дышит самостоятельно, есть элементы сознания. Наблюдается незначительное улучшение", - проинформировали в центре медицины катастроф.

Девочка, которая перенесла операцию на кисти, чувствует себя нормально, идет процесс заживления пальцев.

Как сообщалось, ЧП произошло 19 января в школе в Улан-Удэ. Ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, затем с топором напал на семиклассников и учительницу, после чего ранил себя ножом. Были госпитализированы семь человек, в том числе учитель и сам нападавший. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность" УК РФ. Нападавший подросток выписан из больницы, куда его доставили сразу после инцидента. Далее за состоянием его здоровья будут наблюдать врачи следственного изолятора. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.-0-