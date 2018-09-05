5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Челябинской области из-за землетрясения эвакуировали больницу, сообщает ТАСС.

После землетрясения в городе Катав-Ивановске на здании больницы были обнаружены трещины, поэтому было принято решение эвакуировать персонал и пациентов.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром 5 сентября на Урале в 133-х км к востоку от Уфы.

Сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 км в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области.

Информации о разрушениях и жертвах не поступало.-0-