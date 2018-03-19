В Дании открыли плавучий остров для одиноких каякеров

Архитектор из Австралии Маршалл Блечер совместно с одной из датских дизайнерских студий разработал проект публичного пространства в гавани Копенгагена. Плавучий деревянный остров имеет площадь 20 кв.м, сообщает Tjournal.

Платформа с одной липой предназначена для каякеров и пловцов, решивших отдохнуть. Также на ней можно загорать, рыбачить и просто наслаждаться отличными видами.

Данный остров - первый в серии платформ с разными функциями. Всего их будет девять. Каждую из них могут собирать вручную и превратят в дайвинг-клуб, небольшую сцену, парусное кафе или сауну.