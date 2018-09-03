В Египте нашли остатки деревни эпохи неолита

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная египетско-французская археологическая группа обнаружила в районе Телль эль-Самара провинции Дакахлия в Египте остатки деревни эпохи неолита. Об этом сообщается на официальной странице Министерства по делам древностей Египта в соцсети Facebook.
Президент сектора древнеегипетских памятников Айман Ашмави указал, что важность находки в том, что поселения эпохи неолита в этом районе ранее не обнаруживались.
Как отмечается, ученые нашли остатки зданий и хранилищ со следами растений и костей животных. Также были обнаружены каменные инструменты.
Археологи убеждены, что находка даст более четкое представление о древних общинах, которые обитали в дельте Нила.-0-
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