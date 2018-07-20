В Египте в найденном саркофаге обнаружили три мумии

Египетские ученые в черном саркофаге, найденный в городе Александрии обнаружили три мумии. Об этом сообщает портал Youm7.

У одной из мумий поврежден череп. Это свидетельство того, что при жизни человек мог быть воином. Мумии не принадлежали к королевским семьям - на саркофаге нет соответствующих надписей.

Все три мумии получили серьезные повреждения из-за просочившейся внутрь саркофага воды.

Саркофаг из черного гранита весом около 30 тонн и размерами 1,85 м в высоту, 2,65 м в длину и 1,65 м в ширину обнаружен в Александрии при проведении строительных работ в начале июля. Рядом найдены фрагменты статуи из мрамора и несколько других артефактов.