В Эстонии начались международные учения по отражению киберугроз

В Эстонии начались международные киберучения Locked Shields (“Закрытые щиты”). Учения пройдут с 23 по 27 апреля, в них примут участие около тысячи человек из 30 стран мира.

Сценарий учений таков: на вымышленную страну Берилия осуществляются враждебные действия и кибератаки, нацеленные на гражданского интернет-провайдера и военную авиабазу. Эти атаки негативно влияют на работу сетей общественной безопасности, вызывают сбои в работе электросетей и других важных элементов инфраструктуры.

Цель учений – предложить возможности и отработать ходы для тренировки специалистов в области защиты информационных систем и критической инфраструктуры от кибератак.