В Гватемале при падении автобуса в пропасть погибли 15 человек

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе Гватемалы произошла авария, в результате которой погибли не менее 15 человек, более 30 получили ранения, сообщает ТАСС.

Главной причиной аварии стала горная река, вышедшая из берегов после обильных дождей. Водитель автобуса попытался переехать поток, однако транспортное средство было захвачено течением и упало в пропасть глубиной примерно 40 м.

По словам местных властей, автобус не имел разрешения на перевозку пассажиров от Главного управления транспорта.-0-