В Индонезии произошел пожар на нефтяной скважине: 15 человек погибли, 40 ранены

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии произошел пожар на нелегальной нефтяной скважине, погибли 15 человек, не менее 40 получили ранения, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в индонезийской провинции Ачех. Возгорание на скважине произошло из-за утечки горючей жидкости. Огонь охватил три жилых дома и перекинулся на ближайшие деревья.

По данным властей, добыча нефти носила незаконный характер, сейчас ведутся поиски владельца скважины.-0-