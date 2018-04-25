В Индонезии произошел пожар на нефтяной скважине: 15 человек погибли, 40 ранены

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии произошел пожар на нелегальной нефтяной скважине, погибли 15 человек, не менее 40 получили ранения, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в индонезийской провинции Ачех. Возгорание на скважине произошло из-за утечки горючей жидкости. Огонь охватил три жилых дома и перекинулся на ближайшие деревья.
По данным властей, добыча нефти носила незаконный характер, сейчас ведутся поиски владельца скважины.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4438 BYN
|2.44 BYN
|2.447 BYN
|USD
|2.0032 BYN
|2.001 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2454 BYN
|3.235 BYN
|3.254 BYN