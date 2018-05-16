В Индонезии в доме террориста-смертника обнаружено 54 бомбы

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Индонезии обнаружила 54 бомбы в доме смертника, который вместе с членами своей семьи осуществил теракт возле полицейского участка в городе Сурабая, сообщают информагентства.

По данным полиции, во время обыска было обнаружено 54 самодельных взрывных устройства, готовых к использованию. Их сейчас обезвреживают.

Утром 13 мая в индонезийском городе Сурабая прогремело несколько взрывов в церквях. На следующий день семья террористов-смертников привела в действие взрывное устройство возле здания полицейского участка. В результате терактов погибли 15 мирных жителей и 13 террористов-смертников, ранения получили свыше 50 человек.-0-