В Иране объявлен национальный траур по жертвам теракта

24 сентября, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. В Иране 24 сентября объявлен днем общенационального траура в память о жертвах теракта в городе Ахваз на юге-западе страны. Также в этот день пройдут похороны погибших.

Лукашенко выразил соболезнования Ирану в связи с террористической атакой в Ахвазе "Беларусь всегда будет вместе с Ираном и международным сообществом в противостоянии экстремизму и в борьбе с проявлениями терроризма", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В результате теракта на военном параде в Ахвазе утром 22 сентября, по последним данным, погибли 25 человек, еще 60 пострадали. Огонь по людям открыли четыре террориста в военной форме, находившиеся за трибуной.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аль-Ахвазия". Позднее ответственность также взяла на себя группировка ИГИЛ.

Правительство Ирана в своем заявлении призвало все региональные страны решительно противостоять террористическим группировкам, причастным к этому преступлению.-0-