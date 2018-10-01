В Японии два человека погибли, более 170 пострадавших из-за тайфуна

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА. Два человек погибли, еще два пропали без вести и около 170 жителей получили ранения различной тяжести в результате тайфуна "Трами" в Японии, сообщает информационное агентство Kyodo.

Кроме того, около 990 тыс. квартир и частных домов остаются без электроэнергии. Особенно пострадали энергосистемы префектур Сидзуока, Гифу, Айти и Миэ в центральной части японского острова Хонсю. Нарушено транспортное сообщение, отменены почти 250 авиарейсов.

Также прекращено движение по многим железнодорожным линиям и трассам скоростных автомобильных дорог. Движение поездов метро и городских электричек в зоне Большого Токио, где проживают более 30 млн человек, восстановлено.

"Трами" - 24-й по счету тайфун, образовавшийся в Тихом океане в нынешнем сезоне. По всей стране прошли ливневые дожди и шквалистый ветер с порывами до 60 м в секунду. Десяткам тысяч жителей рекомендована эвакуация из районов, где могут быть оползни или наводнения.-0-