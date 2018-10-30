В Китае открылся форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь" - 2018

30 октября, Боао /БЕЛТА - Жэньминь жибао/. В китайском поселке Боао провинции Хайнань 30 октября открылся форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь" - 2018, совместно организованный редакцией газеты "Жэньминь жибао", комитетом Коммунистической партии Китая и правительством провинции Хайнань.

Более 250 представителей из 90 стран и международных организаций, 205 СМИ, в том числе и представители из Беларуси собрались в одном зале, чтобы вместе обсудить план взаимодействия между средствами массовой информации, а также поделиться мнениями о перспективах "Одного пояса, одного пути".

Кроме основного форума, одновременно будут проходить подфорум межрегионального сотрудничества "Одного пояса, одного пути" - 2018, диалог между искусственным интеллектом и смарт медиа и подфорум по культурному развитию Шелкового пути.

На базе форума китайские и зарубежные СМИ в этом году расширят сферы сотрудничества, обновятся методы взаимодействия, обогатится его содержание, будут проведены трансграничные совместные репортажи "Шелковый путь за пять лет", выбраны победители "Премии Шелкового пути", вместе с этим будут организованы семинары по СМИ, создан фонд для обучения за границей, планируется осуществление сотрудничества с ведущими высшими учебными заведениями Китая, а также открытие занятий на получение учебной степени по новостному вещанию в рамках "Одного пояса, одного пути".-0-