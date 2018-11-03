В Лондоне подростка арестовали за домогательства

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лондонская полиция задержала 13-летнего подростка по подозрению в сексуальных домогательствах к девяти женщинам в восточной части британской столицы. Об этом сообщает британская газета Daily Mirror.

Нападения происходили по вечерам в течение пяти недель. Подростка задержали до конца ноября для выяснения всех обстоятельств. Полиция усилила патрулирование района, в котором происходили нападения, чтобы успокоить общественность.-0-