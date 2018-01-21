В Македонии пройдет референдум о смене названия страны

Власти Македонии сообщили о том, что в стране пройдет общенациональный референдум, на котором примут новое название страны. Это позволит разрешить давний спор между Грецией и Македонией, передают информагентства.
Пока неизвестно, среди каких точно наименований македонцам придется делать выбор. Местные СМИ предполагают, что возможны как минимум пять вариантов: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье).
Напомним, спор о наименовании вновьобразованного государства возник в 1991 году после распада Югославии. Тогда одна из стран выбрала название "Македония", однако Греция указала, что данное историческое название носит одна из их областей. В 1993 году в ООН новую страну приняли под названием Бывшая югославская Республика Македония. Но и это не устроило греков и сейчас они блокируют вступление страны в ЕС и НАТО, требуя переименоваться.
Существующее ныне название, по мнению премьера Греции Алексиса Ципраса, указывает на территориальные претензии северного соседа. Наиболее оптимальным он полагает добавление к основному названию географического или временного топонима, вроде Северная Македония или Новая Македония.
Греческие правые силы желают, чтобы слово "Македония" вообще исчезло из названия соседней страны.
Согласованное название будет обсуждаться с Грецией в ближайшее время. Принятый проект вынесут на референдум.
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