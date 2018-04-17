В Манчестере задержан водитель автомобиля, сбившего пешеходов

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Манчестере (Великобритания) задержан водитель авто, сбившего пешеходов, сообщают информагентства.
Это 80-летний мужчина, он находится в полиции. Водитель, как и еще пять участников ДТП, пострадал.
В Манчестере 16 апреля шесть человек пострадали в результате ДТП возле торгового центра. Автомобиль, которым управлял водитель, наехал на две другие машины и пешеходов.
Полиция не считает это ДТП терактом.-0-
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