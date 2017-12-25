В Москве автобус въехал в подземный переход возле метро, есть погибшие

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве автобус въехал в подземный переход у метро "Славянский бульвар", есть погибшие, сообщают информагентства.

На данный момент сообщается о не менее чем четырех погибших и 15 пострадавших.

Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек, съехал в подземный переход и остановился на лестнице. На место аварии вылетели три вертолета Московского авиационного центра, работают сотрудники полиции.-0-