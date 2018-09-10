В Нью-Йорке ввели в строй станцию метро, разрушенную 11 сентября 2001 года 

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станция Cortlandt Street первой линии метро в Нью-Йорке была погребена под обломками башен-близнецов Всемирного торгового центра, разрушенных самолетами в результате терактов 11 сентября 2001 года. Тогда около трех тысяч человек погибли и тысячи были ранены. Станция была закрыта 17 лет.

Cтанция была введена в эксплуатацию под новым названием World Trade Center (WTC). Об этом сообщает ВВС. "WTC Cortlandt - это не просто станция метро. Это символ стремления нью-йоркцев восстановить и облагородить Всемирный торговый центр", - сказал глава Metropolitan Transportation Authority (MTA) Джозеф Лота.

Новая станция стоила городу $181,8 млн. В ходе ремонта пришлось заменить 365 м путей и сделать на станции новый потолок.-0-