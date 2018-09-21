В Нью-Йорке женщина с ножом напала на малышей в детском саду

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке (США) вооруженная ножом женщина ворвалась в здание детского сада и ранила пятерых человек, сообщает американский журнал Newsweek.

Инцидент произошел в нью-йоркском районе Куинсе. 52-летняя женщина, совершившая нападение, задержана. Ее мотивы пока неизвестны. По некоторым данным, она пыталась покончить с собой.

Среди пострадавших трое детей, их жизни вне опасности. Полиция проводит расследование инцидента.-0-