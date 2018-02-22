22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Словакии автомобиль протаранил группу детей, сообщают информагентства со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел вблизи города Попрад. В результате наезда пострадали 12 детей в возрасте 5-12 лет, двое из них получили тяжелые ранения, четверо - травмы средней тяжести.

Водитель легкового автомобиля не пострадал. По предварительной информации, алкоголь в его крови не был обнаружен. "Судя по всему, его машину занесло при повороте, она перевернулась на крышу и врезалась в большую группу детей, которые проходили мимо. Ведется расследование", - сообщили в полиции.-0-