В США туристический автобус с 52 школьниками рухнул в ущелье, есть пострадавшие

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США туристический автобус с 52 школьниками рухнул в ущелье, пострадали от 10 до 20 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Отмечается, что инцидент произошел в американском штате Алабама. Автобус вез школьников из города Хьюстон (штат Техас) домой после экскурсии.

На месте происшествия работают службы спасения. Причины ДТП выясняются.-0-