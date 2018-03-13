В США туристический автобус с 52 школьниками рухнул в ущелье, есть пострадавшие

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США туристический автобус с 52 школьниками рухнул в ущелье, пострадали от 10 до 20 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.
Отмечается, что инцидент произошел в американском штате Алабама. Автобус вез школьников из города Хьюстон (штат Техас) домой после экскурсии.
На месте происшествия работают службы спасения. Причины ДТП выясняются.-0-
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