Во Франции простились с Арно Бельтрамом, который ценой собственной жизни спас заложников в Требе

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже с участием президента Франции Эммануэля Макрона прошла общенациональная церемония прощания с полицейским Арно Бельтрамом, который ценой собственной жизни спас заложников в Требе, сообщает ТАСС.

Во время контртеррористической операции 44-летний Арно Бельтрам вызвался заменить захваченную террористом заложницу в местном супермаркете. Во время штурма здания спецназом офицер был смертельно ранен.

"Он принял смерть, чтобы жили невинные люди. Его поступок стал примером героизма для всей Франции", - сказал Эммануэль Макрон. "Франция навсегда сохранит память об этом подвиге", - заявил французский лидер. В знак благодарности нации президент Франции возвел офицера Арно Бельтрама в степень командора ордена Почетного легиона. Бельтраму также посмертно присвоено звание полковника жандармерии.

В церемонии прощания с героем на территории исторического Дома инвалидов приняли участие бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд, члены правительства республики, мэры Треба и Каркасона, родные и близкие погибших в результате теракта. Также утром 28 марта полицейские и жандармы по всей Франции почтили минутой молчания память своего погибшего коллеги.

23 марта в Каркасоне 26-летний француз марокканского происхождения Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угона: пассажир был убит, а водитель ранен. Вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь. Третье нападение было в соседнем ТребеТ, где Лакдим захватил заложников в местном супермаркете. В результате серии атак погибли четыре человека, включая Арно Бельтрама. Пострадали еще 15 человек.-0-