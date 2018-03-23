Во Франции забастовка привела к столкновениям протестующих с полицией

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции представители разных профессий поддержали масштабную забастовку, прошедшую 22 марта по инициативе профсоюзов. Акции протеста завершились столкновениями манифестантов с полицией, сообщают информагентства.

Госслужащие, в том числе учителя, врачи и работники транспорта, объявили массовую забастовку, протестуя против намеченных правительством Франции реформ. Планируемые изменения должны коснуться социальной сферы и отдельных секторов экономики.

Из-за забастовки работников воздушного и железнодорожного транспорта 22 марта во Франции были отменены около 30% авиарейсов, а также примерно 60% рейсов высокоскоростных поездов.

В отдельных лицеях и школах почти все преподаватели отказались проводить занятия. На работу не вышли сотрудники многих яслей и детских садов.

Забастовку против реформ в системе образования поддержали ученики старших классов. Они прошли по улицам Парижа, выкрикивая лозунги и держа в руках транспаранты. Когда митингующие начали жечь файеры, бить витрины, бросаться камнями и бутылками, полиция применила против них слезоточивый газ. Сообщается также, что в Нанте против протестующих школьников и лицеистов стражи порядка использовали водометы.

По имеющимся сведениям, 22 марта в различных регионах Франции прошло около 140 акций протеста.-0-