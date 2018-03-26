Вооруженный мечом злоумышленник напал на полицейского в Манчестере

Трагедия разыгралась в британском городе Манчестере. Вооруженный мечом 23-летний мужчина напал на полицейского и тяжело ранил его. Пострадавший госпитализирован. Медики оказывают ему необходимую помощь, полицейские проводят расследование, выясняют причины происшедшего. Об этом сообщил ряд информагентств.
Выясняют также, связано ли нападение с терроризмом. Свидетели происшествия рассказали, что мужчина гулял по улице с мечом. Полицейские заметили его и пробовали остановить, но вооруженный злоумышленник набросился на них и ранил одного из полицейских.
Похоже, нападение вооруженных холодным оружием людей становится привычным для Великобритании. В августе прошлого года в центре Лондона мужчина с мечом ранил двоих полицейских.
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