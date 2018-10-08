Возле Марокко спасли 615 мигрантов

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Береговая охрана Марокко в ходе спасательной операции вызволили из воды 615 нелегальных иммигрантов, пытавшихся добраться до Испании, сообщают западные СМИ. Национальность спасенных не указывается.
Техническое состояние многих лодок, на которых плыли мигранты, было неудовлетворительным, поэтому лодки начали тонуть. Всех 615 нелегалов, спасенных береговой охраной Марокко, высадили в портах стран Северной Африки.-0-
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