Встреча Трампа и Путина в Хельсинки может продлиться около 3 часов

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча президентов США и России Трампа и Путина в Хельсинки может продлиться около 3 часов, сообщает ТАСС, опираясь на данные программы российско-американского саммита, размещенной в официальном мобильном приложении для журналистов #HELSINKI2018.

Встреча пройдет в понедельник, 16 июля. Сначала запланирован рабочий обед, затем переговоры тет-а-тет.

Первый раз Путин и Трамп проводили переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, но Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.-0-