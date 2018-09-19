Выстрелы прозвучали в здании суда в США

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, четверо получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина 19 сентября в здании суда в городе Мейсонтаун (штат Пенсильвания, США). Об этом сообщил телеканал ABC.

Пострадавшие госпитализированы. На месте работают около 10 полицейских нарядов. Причины и обстоятельства инцидента уточняются.-0-