Выстрелы прозвучали в здании суда в США

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, четверо получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина 19 сентября в здании суда в городе Мейсонтаун (штат Пенсильвания, США). Об этом сообщил телеканал ABC.
Пострадавшие госпитализированы. На месте работают около 10 полицейских нарядов. Причины и обстоятельства инцидента уточняются.-0-
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