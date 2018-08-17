Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов Индонезии

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в межостровном море Флорес у берегов Индонезии, сообщают РИА-Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло в 15.35 (18.35 по минскому времени). Эпицентр подземных толчков находился в 135 км к северу от индонезийского острова Комодо и 255 км к югу от города Макасар. Очаг залегал на глубине в 546 км.
По словам очевидцев, землетрясение ощущалось и на острове Бали.
Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.-0-
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