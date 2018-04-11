Жертвами крушения вертолета в Хабаровске стали 6 человек

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хабаровске потерпел крушение вертолет. По предварительным данным, в результате аварии погибли 6 человек, сообщают информагентства.

Сотрудники аварийных служб информировали, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на пустыре, после чего машина загорелась. На борту вертолета, выполнявшего учебный полет, было 6 человек. Ведется тушение пожара.

Полет выполнялся в сложных погодных условиях - при дожде, сильном ветре и тумане. Упавший вертолет принадлежит авиакомпании "Восток" Хабаровского края.-0-