Жители Македонии высказались за переименование страны, но референдум провалился из-за низкой явки

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Македонии высказались за переименование страны в Северную Македонию, сообщает Euronews.

Однако все-таки референдум, который прошел в Македонии 30 сентября, будет признан несостоявшимся, так как явка на нем оказалась менее 50%. Избирком сообщил, что проголосовала лишь треть избирателей.

Голосование проходило более чем на 3 тыс. избирательных участках в 80 муниципалитетах и городе Скопье. Жителям нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой". Именно Греция блокирует вступление бывшей югославской республики в ЕС и Североатлантический альянс. Причина - название Македония, которое совпадает с названием провинции на севере Греции.

Как сообщает BBC, 90% проголосовавших на референдуме македонцев высказались за изменение названия страны.

Несмотря на то, что этот референдум не имеет обязательной силы и носит лишь консультативный характер, перевес голосов "за" (в случае признания референдума состоявшимся) дал бы парламенту политический мандат на изменение конституции.

Премьер-министр Македони Зоран Заев сказал: "Я знаю, оппозиция знает, народ знает, что лучшего соглашения с Грецией быть не может. Нет никакой альтернативы членству Македонии в НАТО. Так что давайте не будем играть в игры, когда на кону наше будущее, будущее страны. Я призываю каждого члена македонского парламента поставить национальные интересы, интересы граждан и государства выше партийных".

Глава МИД Никола Димитров заявил: "Это огромный политический импульс для движения вперед. Мы постараемся воспользоваться таким политическим капиталом, чтобы повлиять на оппозицию. Надеюсь, они возьмут на себя часть ответственности. А если это не произойдет, то нам придется идти на досрочные выборы".

Ранее лидер крупнейшей македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоский говорил, что соглашение с Грецией унизительно для бывшей югославской республики.-0-