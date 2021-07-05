У старушки Европы, видимо, прогрессирует деменция. Решение о введении санкций против Беларуси принято с подчеркнутым единодушием членов "европейской семьи". Искренне удивляет, что на всех этапах его обсуждения среди представителей почти трех десятков стран не нашлось того, кто смог бы здраво оценить деструктивные последствия усиления давления на Беларусь.

После холодной войны, которую СССР проиграл, западные спецслужбы, видимо, расслабились и напрочь потеряли нюх в том, чтобы хотя бы на пару шагов просчитать действия оппонентов. Белорусские, российские, украинские политологи, да и отдельные их коллеги в Литве, Польше, Германии вполне определенно подсказывали, диктовали сценарии. Если бы всевозможные атташе, советники и консультанты посольств последовали примеру своих предшественников, черпавших львиную долю "разведывательной" информации из советской периодики, и покопались в "живых журналах", Telegram-каналах, интервью Шпаковского, Дзерманта, Савиных, Гигина, Ярмолинского и других, то могли бы определенно предугадать реакцию Беларуси. Она вряд ли обрадует европейских "ястребов".

Наконец, внимательно бы послушали, о чем говорил Президент Беларуси на VI Всебелорусском народном собрании, в обращении к парламентариям после "инцидента" с ирландским самолетом, в Бресте и Гродно, накануне на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости.

Основной посыл, считаю, - никакая сила не способна сломить белорусский народ, при этом мы не закрыты для равноправного диалога и сотрудничества.

Однако ангажированные европейские политики хаотичными эмоциональными заявлениями, лишенными объективных оснований, загнали себя в угол - вести диалог с "нелегитимной" властью им стало не с руки. Особенно на фоне того, что в своих кабинетах в качестве "лидера нации" уже принимали человека, ни де-юре, ни де-факто не имеющего государственных полномочий (Х. Гуайдо хоть в федеральном парламенте Венесуэлы заседал).

Тут уж, действительно, единожды поступившись совестью, попали в круговорот эскалации цинизма и лжи. Причем не только по отношению к Беларуси.

Обращает на себя внимание, что в каждое последующее "обоснование" агрессивных устремлений коллективного Запада, сопровождающееся "санкциями", вкладывается все меньше усилий. Так, если Иран подвергся обструкции за развитие национальной ядерной программы, которую посчитали угрозой миру на Ближнем Востоке (атомный проект Израиля - совсем другое), Россия - из-за принятия в свой состав Республики Крым, что трактовалось как агрессия и нарушение территориальной целостности Украины, несмотря на однозначные результаты референдума и естественное право народов на самоопределение (включение ГДР в состав ФРГ, а именно так следует трактовать "объединение" двух Германий, отделение Косова от Сербии - это снова другое), то белорусский кейс аргументов можно свести к традиционному "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".

Как ни старались найти трансграничный фактор "токсичности" "белорусского режима", получалось криво - действия нашего государства не выходили за рамки "внутренних дел". Хотя это, по традиции, не останавливало - навесив на ряд организаций и крупных бизнесменов ярлык "кошелек режима", еще осенью включили репрессивный аппарат разрушения белорусской экономики, после того как сами белорусы проигнорировали призывы "беглых" к забастовкам и неуплате налогов.

В мае "по совпадению", случившемуся для евробюрократов весьма кстати, самолет с человеком, обвиняемым в тяжких преступлениях, вынужденно приземлился в нашем национальном аэропорту. Что посадка лайнера произошла в соответствии с международными регламентами, уже мало кого волновало, - результатов затянувшегося расследования ИКАО ждать не хотели и не стали. Удобный повод для введения санкционных мер использовали сполна.

Конечно, они будут рассказывать, что действуют в интересах белорусского народа. Но, господа евробюрократы, в Беларуси живут думающие и хорошо образованные люди. Четыре из пяти нынешних выпускников школ получат к тридцати годам высшее образование (позволю себе пошутить - это так изощренно "белорусская диктатура" издевается над молодежью, заставляя ее сидеть за учебниками, научной литературой, лишая беззаботного детства и юности, гарантированно предоставляя первое рабочее место, создавая высокотехнологичные производства, чтобы они всю жизнь "сушили мозги", пусть и за хорошие деньги). Белорусы прекрасно понимают мотивы "благодетелей" и могут здраво оценить последствия санкционного давления. Даже если не все из них являются идейными поклонниками действующего главы государства.

Обращение более миллиона работающих членов профсоюзов Беларуси к евробюрократам ожидаемо пошло в утиль, ведь правильный с точки зрения этих циников народ Беларуси должен сидеть в Вильнюсе и клянчить усиления санкций, которые приведут к снижению благосостояния, нарастанию недовольства и "падению режима". Такому раскладу возмутился даже "зубр" белорусской оппозиции Зенон Позняк: "Те дамы и господа (окружение Латушко и Тихановской. - Прим. автора) не имеют никакого морального права выступать от имени народа, которого они не знают, убеждать народ, чтобы он страдал из-за ошибок своей несостоятельности в политике. Нельзя уничтожать Беларусь, чтобы свергнуть А. Лукашенко… Не будет хлеба, труда, свободы, независимости, а народ должен страдать". Ему вторил экс-кандидат в президенты нашей страны Ярослав Романчук, который всегда был профессиональным оппонентом власти, заявив о бесперспективности санкционного давления на власть.

Сомневаюсь, что есть хоть сколь-нибудь значимая когорта людей, способная поверить в чушь, дескать, санкции нужны для "защиты демократии" и введены в интересах белорусского народа. Неужто и сами политиканы верят в этот бред? Или верят изгои белорусского народа, которые сейчас просиживают штаны в особняках, предоставленных для их "работы" западными правительствами, и (о чудо!) даже получили вожделенную возможность перекрывать дороги для автомобилей, пересекающих белорусскую границу в направлении ЕС, что им не давали сделать на родине? Конечно, нет. У всех вдохновителей и фигурантов санкционного давления свои цели, и среди них нет ни одной в интересах нашего общества и государства. Но ничего им не светит - не в характере белорусов прогибаться под плеть.

Считаю, главное достижение молодого белорусского государства за последнюю четверть века состоит даже не в росте благосостояния, создании заделов устойчивого развития, формировании всех институтов правосубъектности (хотя это крайне важно), а в том, что у белорусских граждан удалось закрепить чувства и качества национальной идентичности, достоинства и самоуважения, коллективизма и толерантности. Мы по праву можем "людзьмі звацца". И это основа деловой и творческой активности, национального единства и государственности. Основа нашего счастливого будущего.

Высокие моральные качества белорусов, кстати, пытались эксплуатировать коллаборанты, распространяя в предвыборный и постэлекторальный период откровенную ложь в надежде вызвать "праведный гнев" народа. Но их гнилую сущность быстро раскусили.

Белорусская экономика, безусловно, понесет урон от введенных незаконных санкций. Она объективно завязана на внешние связи и чувствительна к их разрыву. Но в течение короткого времени они будут замещены. Мир вновь стал многополярным не только в политике, но и экономике - свято место пусто не бывает. При необходимости национальное хозяйство может перейти на режим мобилизационного управления, который неоднократно задействовался, в том числе во время пандемии коронавируса. Не исключается даже введение военного положения, как отметил глава государства.

Евробюрократы до последнего скрывали, куда конкретно направят свой удар по нашей экономике, приуроченный к дате начала Великой Отечественной войны. Действовали по лекалу фашистских штабистов, замысливших в 1941-м свой блицкриг.

Однако введенные против нашей страны меры обоюдоостры. Они в очередной раз подтверждают хроническую ненадежность Старого Света. И устойчивую забывчивость.

Историю нужно знать. Извлекать уроки. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей покаянной речи, приуроченной к 80-летию начала Великой Отечественной войны, убедительно призывал к этому. Ужасающие преступления были развязаны немцами - как думалось, "самой культурной нацией Европы". В его устах Беларусь звучала достаточно часто. Были и Малый Тростенец (правда, число жертв расположенного близ этой деревни лагеря смерти им почему-то кратно занижено), и лагеря для военнопленных в Дроздах и Масюковщине, Хатынь. И снова, говоря, что убили всех жителей деревни и сравняли ее с землей, Штайнмайер почему-то умалчивает, как убили. Видимо, бережет ранимую душу новых поколений европейцев.

Хотя и сказанное немало обнажает ужасы войны, взывает к памяти и ответственности. Нельзя не задуматься, почему немецкий солдат Пауль Хон сожалел, что не принимает участия в казни евреев в белорусском Березино, о чем он написал в своем дневнике.

Причиной того, что это возможно, по оценке президента Германии, стало "расчеловечивание" людей. Собственно, здесь нет открытия. Так происходит всегда, когда нужно оправдать агрессию, преследующую захват территорий и ресурсов, эксплуатацию человека человеком. Будь то уничтожение коренного населения Америки, рабство, крепостничество или, из более современного, проведение медицинских опытов на живых людях "врачами" известного японского отряда 731 в Китае (расчеловеченных людей называли "бревнами") и известным доктором Менгеле и его последователями (одним из живых памятников жертвам бесчеловечных опытов стала и белоруска Зинаида Лишакова, которая выжила и смогла рассказать о нелюдях, мнивших себя цивилизованными европейцами).

Считаю, что, несмотря на предостережение, расчеловечивание белорусов уже начато. Наши базовые права, зафиксированные во Всеобщей декларации прав человека, не признаются. Наши голоса игнорируются. Наши государственные институты называются нелегитимными. Правосубъектность - подвергается сомнению. Экономика - "нерыночная", белорусская земля - территория зарубежных "национальных интересов", "восточные кресы". Нас уже не стесняются обрекать на обнищание. Новые "Генеральный план Ост" и "План голода"?

Коллективный Запад встал на кривую дорожку, по которой проходил не раз. Параллели налицо.

Искренне назвать удушение предприятий, которые обеспечивают благосостояние десятков тысяч белорусов, "решительным сигналом поддержки народу Беларуси" (глава Евросовета Шарль Мишель), можно только человеку с искаженным, болезным восприятием реальности. С таким же, как немецкий солдат Пауль Хон.

Двурушничество настолько глубоко укоренилось, что оно, возможно, уже в генетическом коде европейских функционеров. Восемьдесят лет назад на нашей земле их руками "спасалась мировая цивилизация от смертельной опасности большевизма и еврейства". Так "наспасались", что уничтожили треть населения, не щадя женщин и детей. Теперь Беларусь "избавляют" от некоего "режима". Изменились методы, но не суть. Хотя почему изменились? На Президента ведь покушение готовилось, на Григория Азаренка совершено, а "отряды самообороны" ждали часа икс.

За прошлое уже/еще стыдно, а когда проснется совесть из-за настоящего? Снова лет через 50?

Евробюрократов не смущает, что навязчивое желание всех обратить "в свою веру", привить "европейские ценности" не соответствует ими же декларируемым принципам. Мы разные. Пора бы это понять и не истерить. Ну нельзя себе даже в страшном сне представить, что в Минске пройдет гей-парад и возглавит его мэр, как это было накануне в Варшаве.

Хотя повеселиться любим и приглашаем присоединиться. "Славянский базар", "Купалье" в Александрии, Viva Braslav - мероприятия ближайших дней. В Беларуси гораздо спокойнее и безопаснее, чем в Берлине, Киеве, Вильнюсе и Варшаве. Короткий период "смуты" не мог продлиться долго. Не благодаря "репрессиям", как кто-то пытается представить, а потому что народ не поддержал креативную группу новоявленных заговорщиков.

Да и белорусская власть не из того теста, чтобы идти на поводу у лиц, поставивших себя вне закона. Этому тоже научила история. Плохо кончали не только политики, спасовавшие перед уличным давлением, но и государства, которые они возглавляли. Безвременье часто сопровождалось междоусобицей, разгулом анархии и преступности, человеческими жертвами.

Самый яркий пример - распад Советского Союза, афтершоки от которого унесли сотни тысяч жизней (в результате вооруженных конфликтов различной природы, по оценкам исследователей, погибло около 600 тыс. человек). Демографические потери населения за первое постсоветское десятилетие оцениваются в 5 млн человек. Крах СССР стал возможен вследствие не только и не столько неконкурентоспособности советской политической и экономической системы (Китай, сохранив коммунистическую идеологию и модернизировав плановую экономику, смог стать экономикой №1), сколько слабости, непоследовательности, аморфности и малодушия руководства страны, стремившегося понравиться западным политикам и заигрывавшего с поднявшими голову сепаратистами и националистами.

Поэтому принципиальное отношение к гражданам, нарушившим закон, которое политэмигранты и их защитники в выгодном им свете называют "репрессиями", - это единственно верный способ сохранить стабильность государства и благополучие народа. Известно также, что милость к преступникам - жестокость по отношению к их жертвам. И требование милосердия не может сопровождаться жестокостью. Источник прощения - раскаяние.

Европе, радеющей за бойцов передового отряда "революционеров", к организации которого она прямо причастна, следовало бы принести извинения за вмешательство во внутренние дела суверенного государства, дать гарантии достойного поведения на будущее. Уверен, это было бы гораздо действеннее и разумнее, чем санкционное давление. Если, конечно, евробюрократов заботит "демократизация", в чем есть сомнения.

Надеюсь, конечно, что трезвая оценка "белорусского вопроса" все же будет дана. Подоспеет ИКАО к 13 сентября, начнут давить собственные экономические и прочие потери. Как результат - включится задняя. Но признавать свои ошибки - удел сильных. Есть ли среди глав европейских государств обладающие соответствующими качествами? Пока большинство хочет утвердиться за счет избиения небольшой страны.

В данной связи эта надежда - скорее вера в добро и справедливость, чем трезвый расчет. Прагматичная же наша позиция в этом случае - создание соразмерных сложностей для ввоза европейских товаров, чтобы увеличить объем поставок на внутренний рынок замещающей отечественной продукции, компенсируя выпадающие доходы субъектов хозяйствования и бюджета; импортозамещение на основе евразийской кооперации; активизация сотрудничества с дружественными странами, прежде всего с Россией и Китаем, торговля с которыми на фоне проблем на Западе уже демонстрирует бурный рост; увеличение в расчетах российского рубля и юаня; укрепление обороноспособности (санкционный удар по оборонным предприятиям - недвусмысленный сигнал); развитие медийных ресурсов, правдиво подающих материалы о Беларуси для зарубежной аудитории и десакрализующих правящие элиты стран, развязавшие гибридную войну против Беларуси.

Поэтому, европейцы, не удивляйтесь, страна будет отвечать. Наше дело правое. Вините в этом своих политиков, а не многострадальную Беларусь, которая всего-то не приемлет незаконного прессинга и не прогибается под давлением. Так учили нас предки, победившие в страшной войне на уничтожение, на это мобилизует нас национальный лидер - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. И помните - белорусы не в одиночестве. -0-